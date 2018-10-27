هل تتحقق نبوءة بري بولادة الحكومة اللبنانية يوم الأحد

أشارت قناة "المنار" اللبنانية إلى أن: "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيلتقي اليوم السبت رئيس مجلس النواب نبيه بري وهناك إمكانية أن يتوجه إلى القصر الجمهوري حاملا تشكيلة حكومية جديدة".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky ما هي عقد اللحظات الأخيرة التي حالت دون تشكيل الحكومة اللبنانية

ونقل سابقا عن زوار لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن:" الأمور تتقدم بشكل جدي، ويمكن القول إن الأجواء اليوم أكثر تفاؤلا وأكثر إيجابية وإذا ما استمر الأمر على هذا المنحى، فإن الحكومة قد تولد يوم الأحد بحسب ما تكون لدينا من معلومات ومعطيات خلال الساعات الماضية، وتبعا لنتائج الاتصالات التي تجري على غير صعيد".

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب في حديث لبرنامج" نافذة على لبنان" بهذا الصدد، كل المؤشرات والمعلومات الصادرة عن قصر بعبدا والسراي الحكومي وقصر عين التينة تؤشر إلى أن ولادة الحكومة خلال الـ48 ساعة أو ربما أقل، ولأول مرة الرئيس بري الذي كان يقول سابقا: الفول بالمكيول، قال اليوم للمرة الأولى: إن الأمور أقرب إلى التفاؤل لديه، بعد المعلومات التي وصلته من الوزير علي حسن خليل الذي التقى بالرئيس سعد الحريري لمدة 40 دقيقة.

كما أن أجواء بيت الوسط تؤكد أن كل العقد تقريبا حلت ما عدا عقدة القوات اللبنانية، وما زال هناك أخذ ورد حولها، لكن الرئيس الحريري لن ينتظر أكثر من 48 ساعة، ولن يسمح بفشل الجهود التي بذلها لتأليف الحكومة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي