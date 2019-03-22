أمريكا تريد الهيمنة على القرار السياسي في لبنان... هل يتسنى لها ذلك؟

ووصل بومبيو إلى مطار بيروت صباح اليوم الجمعة، في زيارة من المقرر أن تستمر يومين، قابل خلالها كل من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون وكذلك نظيره اللبناني جبران باسيل.

ويستكمل زيارته بلقاءات في مقر سفارة بلاده في عوكر شمالي بيروت مع عدد من المسؤولين الحزبيين على أن يختتمها بعشاء مع شخصيات لبنانية ينتمي معظمها إلى قوى 14 آذار.

وفي هذا السياق ، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العقوبات الامريكية على "حزب الله" وتداعياتها السلبية على لبنان، بالإضافة الى أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان وضرورة معالجة الحدود البحرية.

وقال بري لبومبيو: حزب الله هو حزب لبناني موجود بالبرلمان وفي الحكومة ومقاومته ومقاومة اللبنانيين ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي اللبنانية.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، بشأن الضغوط الأمريكية على لبنان لمنع التقارب مع روسيا، شهد لبنان في الآونة الأخيرة تقارب روسي- لبناني في عدة مجالات، منها في مجالات النفط والغاز، وتلزيم مصفاة طرابلس لإعادة تأهيلها ،وفازت بها شركة روس نفط الروسية، وهناك تقارب بين الدولة اللبنانية وروسيا ،فيما يخص تسليح أو تقديم هبات عسكرية روسية للجيش اللبناني، وتم رفضها وتحويلها إلى قوى الأمن الداخلي بعد ضغط أمريكي، كل هذه الأمور تأتي لمنع أي تقارب مع لبنان، سواء كان روسيا أو إيرانيا، أو مع أي دولة أخرى، فالولايات المتحدة تريد الاستئثار بتسليح الجيش اللبناني، والهيمنة على القرار السياسي في لبنان. لكن فخامة الرئيس ميشال عون، أوضح أمس خلال حديثه المطول مع وكالة "سبوتنيك" حيثيات القرار اللبناني المستقل، الذي لا يعير أي اهتمام لأي ضغوط خارجية، والعمل فقط بما يتماشى مع المصلحة اللبنانية. ونحن ملئ الثقة بالقرارات التي تصدر عن رئيس الجمهورية ،فيما يخص المصلحة الوطنية العليا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي