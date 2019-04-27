مستشار لبناني: مزارع شبعا لبنانية وهناك قرار في الأمم المتحدة يؤكد ذلك

تناقش حلقة اليوم من برنامج "نافذة على لبنان" مسألتين: الأولى ، ما أعلن عنه وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد جلسات متواصلة الأسبوع المقبل حتى إقرار الموازنة العامة للعام 2019 .

© AFP 2019 / JOSEPH EID جنبلاط يفاجئ اللبنانيين: مزارع شبعا ليست أرضنا

والمسألة الأخرى، ما أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، خلال مقابلة تلفزيونية، بأن مزارع شبعا المحتلة هي أراضي ليست تابعة للسيادة اللبنانية.

وقال جنبلاط خلال مقابلة على قناة "أر تي" الروسية ، "بعد تحرير الجنوب عام 2000، تم تغيير الخرائط في الجنوب من قبل ضباط سوريين بالاشتراك مع ضباط لبنانيين، فتم احتلال مزارع شبعا، ووادي العسل نظريا"، معتبرا أنه "أول تغيير جغرافي على الورق، كي تبقى الذرائع السورية وغير السورية بأن مزارع شبعا لبنانية ويجب تحريرها بأي شكل من الأشكال".

أين أصبحت الموازنة التي تعدها الدولة اللبنانية، وهل اتضحت معالمها، وهل من معوقات تقف في طريقها ؟

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد،" يؤسفني أن أقول بأن الموازنة لم تزل حتى الان تدور في حلقة مفرغة، وكل ما أشيع عن مداولات داخل مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة التي عقدت في قصر بعبدا، وبأنه تم الاتفاق على البنود المطلوبة لإقرار الموازنة، وأن هناك توافق في هذا الأمر، للأسف كل هذه الأمور لا تزال تدور في حلقة مفرغة. لإن هناك خلافات كبيرة حول بعض البنود وهناك خلافات حول إقرار مشروع سيدر الذي يطلب من لبنان القيام بإصلاحات جذرية في المالية العامة داخل البلاد. ربما تقر الموازنة في مجلس الوزراء، لكن أعتقد بأنها ستحظى بإشكالات كثيرة داخل مجلس النواب، نظرا لاعتراض الكثيرين على بعض ما جاء في بنودها، والاعتراض على مؤتمر سيدر، لإن لبنان غني يما يملك، وليس بحاجة إلى قروض بقدر ما هو بحاجة إلى إدارة ماهرة تضبط الهدر الحاصل في مرافق الدولة".

ويشير البدوي إلى أنه فيما يخص تصريح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بشأن شكه في هوية مزارع شبعا وبانها لا تتبع السيادة اللبنانية، "الكل يعلم بأن السيد وليد جنبلاط يقرأ السياسة بتمعن، وهو قارئ سياسي جيد، لكنه أخطا خطأ جسيما في قراءته لهذا الأمر، لان مزارع شبعا هي مزارع لبنانية، ومثبتة ومسجلة في العقارات اللبنانية وهذا أمر مثبت وله دلالته الكبيرة، حتى في الأمم المتحدة يوجد قرار بأنها مزارع لبنانية، لكن برأيي، بهذا التصريح خلط السيد جنبلاط حقده الشخصي مع العمل العام ضد مصلحة لبنان، ومن هنا أقول: بأنه ارتكب خطأ فادحا، وأتمنى أن يعود عنه لما فيه المصلحة الوطنية اللبنانية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي