سياسي لبناني: نشكر روسيا على عملها البناء في إرساء أسس السلام والأمن في المنطقة

قال منسق قطاع الانتشار في "التيار الوطني الحر" الدكتور مارك زبال، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، بأن زيارته إلى موسكو تأتي في سياق تعزيز علاقة "التيار الوطني الحر" مع الأحزاب الروسية.

وأشار إلى أنه التقى ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف، وجرى خلال اللقاء بحث المبادرة الروسية في المنطقة لجهة تسهيل عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

وأضاف زبال إلى أن الموقف الروسي مستوعب بشكل كامل للخطر المحدق في لبنان، لصيغة الكيان اللبناني، وروسيا من الداعمين الأساسيين لنا في هذا السياق. وقد تم التأكيد على ذلك خلال اللقاء. كما تطرقنا إلى نقاط تقنية في هذا الملف، ووعد الدبلوماسي الروسي بإيصال تلك النقاط إلى دمشق، والعمل على حلحلة بعض النقاط استكمالا لملف العودة.

وشدد السيد بوغدانوف على دعم روسيا المطلق لاستقرار وازدهار لبنان، وهذا ما نعلمه سابقا لكننا فرحنا بسماعه مرة أخرى.

كما توجه زبال من جهة اخرى، بالشكر للدولة الروسية على عملها البناء في إرساء أسس السلام والأمن في المنطقة، مختتما اللقاء بالتشديد على متابعة العمل مع الأحزاب الروسية من أجل انجاز الاتفاقية وتطوير العلاقة مع التيار الوطني الحر.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي