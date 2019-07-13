نصرالله يعلن "جهوزية المقاومة أمام تهديدات العدو"

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن المقاومة مازالت أقوى من أي زمن مضى وتطورت وتقدمت، مؤكداً أن تطور القوة الصاروخية للمقاومة والصواريخ الدقيقة تثير هاجس الإسرائيلي.

ولفت السيد نصرالله في مقابلة تلفزيونية مع قناة المنار إلى أن كل محاولات قادة "إسرائيل" لترميم الثقة بالجيش بعد "حرب تموز" لم تنجح وهناك تراجع بالقوة البرية.

أما عن "صفقة القرن" فقال "نحن نؤمن أن صفقة القرن إلى فشل"، مضيفاً أن عدم توقيع الفلسطينيين وصمود إيران وانتصار سوريا والعراق واليمن من أبرز أسباب فشلها.

أما في مسألة ترسيم الحدود مع اسرائيل ، قال السيد نصرالله إن "إسرائيل تريد أن تكون أميركا راعية مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بدلاً من الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "حدودنا البرية مرسمة وهناك نزاع تقني وعلى بعض الأمتار".

وتابع السيد نصرالله قائلاً "نحن موجودين في جميع المناطق السورية التي كنا فيها ولكن خففنا الأعداد على نحو كبير"، مضيفاً أن تخفيف الأعداد في سوريا ليس له علاقة بالعقوبات الأميركية والتقشف المالي ومستعدون للعودة بأعداد كبيرة.

وأشار السيد نصرالله إلى أن حزب الله يشارك في بعض الاجتماعات بين الروس والإيرانيين والسوريين مؤكداً أن روسيا ليس من مصلحتها خروج إيران من سوريا.

وخلال المقابلة شدد السيد نصر الله على أنه لم يحصل أي صدام أو اشتباك بين الروسي والإيراني في سوريا. كما أوضح أن هناك التقاءً كبيراً في الرؤية الإيرانية — الروسية في سوريا.

يقول مدير مركز "دال" للإعلام في لبنان فيصل عبد الساتر في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، هذه الإطلالة للسيد حسن نصرالله تأتي بمناسبة الذكرى ال13 لحرب تموز التي شنتها اسرائيل على لبنان، لكن بطبيعة الحال تطرق السيد نصرالله إلى أحداث المنطقة، وأكد الجهوزية التامة للمقاومة التي مازالت أقوى من أي زمن مضى وتطورت وتقدمت، مؤكداً أن تطور القوة الصاروخية للمقاومة والصواريخ الدقيقة تثير هاجس الإسرائيليين، كما شدد نصر الله في حديثه، على أن "مسؤوليتنا جميعاً في المنطقة العمل لمنع حصول الحرب الأميركية على إيران لأنها ستكون مدمرة، وإن حصلت لن يستطيع أحد ان يكون بمنأى عنها"، محذراً من أن "كل دولة ستكون شريكة في الحرب على إيران أو تقدم أرضها للاعتداء على إيران سوف تدفع الثمن". كما تطرق إلى الوضع الداخلي ومواضيع عديدة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي