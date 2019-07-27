سياسي لبناني: هدف المزاعم الإسرائيلية وضع مياه لبنان ومرافقه تحت المراقبة الدولية

طالب لبنان مجلس الأمن الدولي بعدم التزام الصمت إزاء التهديدات الإسرائيلية لبنيته التحتية، بعد ادعاء تل أبيب أمام المجلس أن إيران تستغل ميناء بيروت لتهريب أسلحة إلى "حزب الله".

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي:" إن اللبنانيين يرون أن مثل هذه التصريحات تمثل تهديدا مباشرا للسلام والبنية التحتية المدنية".

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قد زعم، أنه في عامي 2018 و 2019 "وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في استخدام ميناء بيروت الذي أصبح الآن ميناء حزب الله" حسب تعبيره.

وترى إسرائيل أن "حزب الله" الذي خاضت ضده حربا معقدة أكثر من شهر عام 2006 يمثل أكبر تهديد على حدودها.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"أصلا كل ما يجري الآن من حالة ارتياب وارتقاب في لبنان هو صناعة إسرائيلية، ولايمكن لأحد يملك ذرة من العقل إلا أن يشير بالأصبع نحو العدو الإسرائيلي، وما جرى مؤخرا من ادعاءات في مجلس الأمن الدولي بأن حزب الله يسيطرعلى المرافق العامة في لبنان ومنها المطار والمرفأ، ويقوم بعملية تهريب الأسلحة."

وتابع قائلا :"هذا طبعا كلام هراء يراد منه وضع اليد دوليا، أي أن تكون مياه لبنان والمرافق تحت الحماية والمراقبة الدولية من أجل محاصرة حزب الله وتكبيله كما جرى عام 2006 بعد إعلان وقف إطلاق النار في شهر أغسطس، عندما كانت البوارج تجوب المياه اللبنانية وتفتش البواخر والسفن الداخلة والخارجة من لبنان. هذا الأمر يعاد طرحه مجددا في لبنان من زاوية أخرى، لكن بنفس الأسلوب".

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي