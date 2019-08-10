خبير: ما حصل في لبنان هدنة مؤقتة بانتظار تثبيت المصالحة على قواعد ثابتة

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء عقدت، اليوم السبت، في قصر بعبدا، إلى انه "وقع منذ فترة حادث مؤسف في قبرشمون أثّر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس اعدنا الأمور الى طبيعتها".

وأكد عون انه "تمت معالجة تداعيات حادث قبرشمون على ثلاثة مسارات، سياسيا اكتملت باجتماع الأمس، قضائيا هي بعهدة القضاء وسيكمل عمله وفقا للقوانين المرعية الإجراء وسترفع النتائج الى مجلس الوزراء، اما أمنياً فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطة الموضوعة لهذا الشأن".

في الوقت نفسه، أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أن "الحكومة أقرت جدول الأعمال كاملا ولا جلسة الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن "التحقيقات مستمرة في حادث قبرشمون وبحسب النتائج ستعود الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بما يضمن الحقوق القانونية للجميع".

يقول المحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، "لا أعتقد أن الأمور ستعود إلى مجاريها بشكل طبيعي، واعتبر ما حصل هو نصف مصالحة، أي نوع من هدنة مؤقتة، بسبب الأزمة المتراكمة، خاصة لأن هناك وضع إقليمي مشدود ومأزوم، كما هناك سباق ما بين الحلول العسكرية والتسويات السياسية، وهذا التوتر الإقليمي قد يكون له انعكاسات خطيرة على الساحة اللبنانية، مما سرع في عملية المصالحة. بالإضافة إلى أن الوضع الداخلي كان له ضغط على المتنازعين من أجل تسريع المصالحة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في البلد".

ويشير أبو زيد إلى أن تصريح السفارة الأمريكية وتدخلها في موضوع داخلي أعطى بعدا دوليا وإقليميا خطيرا، فكل هذه العوامل سرعت عملية المصالحة، ولو شكليا لتسيير عمل الحكومة وللحد من التوتر الذي بدأ يكون له انعكاسات على الأرض، ولذلك اعتبر بأن كل ما حصل هدنة مؤقتة، بانتظار تثبيت هذه المصالحة والمصارحة على قواعد ثابتة. وهذه المسألة غير معزولة عن الوضع الإقليمي والاقتصادي الاجتماعي المتردي.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي