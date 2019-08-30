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17:57 30 أغسطس/ أب 2019
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    نافذة على لبنان

    مستشار الرئيس اللبناني لـ"سبوتنيك": تصدي الجيش اللبناني رسالة واضحة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية

    نافذة على لبنان
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    عماد الطفيلي
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    أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ارتياحه للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بالتجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لافتا إلى أن القرار جاء وفق رغبة لبنان من دون أي تعديل لا في المهام ولا في العدد أو الموازنة.

    واعتبر الرئيس ميشال عون أن قرار مجلس الأمن يؤكد مرة أخرى على التزام ​المجتمع الدولي​ بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، وهو ما يعمل لبنان في سبيله، خلافا لما تقوم به إسرائيل من خروقات في البر والبحر والجو التي دانها القرار.

    وأكد الرئيس عون أن الجهد الذي بذله لبنان على مختلف المستويات ولاسيما على مستوى ​الدبلوماسية اللبنانية​، والتجاوب من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها ​فرنسا​، يؤشران إلى مدى اهتمام هذه الدول بالحفاظ على سلامة لبنان، وضمان تنفيذ بنود القرار الدولي رقم 1701، برغم ​الخروقات الاسرائيلية​ اليومية له.

    وكان قد أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا أن الاعتداءين على الضاحية الجنوبية ومنطقة قوسايا، هما "بمثابة إعلان حرب" يتيح للبنان اللجوء إلى حقه بالدفاع عن سيادته.

    يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية والنائب السابق أمل أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" إلى أن هناك موقف رسمي تمثل بالإجتماع الذي حصل في مجلس الدفاع الأعلى، والمناقشات التي حصلت في الإجتماع الأخير للحكومة، يؤشر إلى أن وجود تفاهم وموقف موحد انطلاقا من مصلحة لبنانية، وهذا شيء مهم جدا في هذه اللحظة السياسية التي تعيشها المنطقة.

    ويشير أبو زيد إلى أن تصدي الجيش اللبناني للإعتداءات الإسرائيلية التي كانت تقوم بها إسرائيل بالجو بشكل دائم ويومي، إنما  يدل على الموقف الموحد لكل من رئيس الجمهورية ورئيسا الحكومة والمجلس النيابي، وهو مؤشر ورسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بكامله أن لبنان لن يقف موقف المتفرج إزاء الإعتداءات الإسرائيلية.

    وفيما يخص احتمال نشوب حرب واسعة في حال تم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية من قبل "حزب الله،" يقول أبو زيد:

    لا أستطيع أن أجزم إذا كانت إسرائيل ترغب بحدوث حرب شاملة على لبنان، لكن التاريخ الحديث، يذكرنا بعام 2006 والنتيجة السلبية التي حصلت عليها إسرائيل جراء عدوانها، لإن لبنان بجيشه ومقاومته وشعبه تصدوا لهذا العدوان، وكان الانتصار الكبير الذي حصل عليه لبنان وكان واضحا وجليا. واعتقد أن أي مغامرة إسرائيلية ستقوم بها إسرائيل سيكون لها  نتائج سلبية عليها، في ظل الامكانيات العسكرية الكبيرة التي حصلت عليها  المقاومة كما أعلن عن ذلك السيد حسن نصرالله، وفي ظل الاتفاق والالتفاف بين الجيش والشعب والمقاومة، بالإضافة إلى وجود أسباب داخلية إسرائيلية وأسباب داخلية لبنانية تمنع ذلك، واعتقد انه في ظل هذه الظروف من المستحيل أن يكون هناك عدوان كامل على لبنان، يكون بإمكانه أن يشكل أذية للدول الكبيرة التي تسعى أن يبقى لبنان مستقرا ضمن الحدود والإطار السياسي والأمني المطلوب.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    لبنان
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