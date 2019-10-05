حمدان: ننظر بتفاؤل إلى الحلول السياسية في سوريا لتكون مثالا لحل أزمات المنطقة

نستضيف في حلقة اليوم من برنامج "نافذة على لبنان" أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، والحديث عن آخر تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان وما تشهده الساحة اللبنانية من ضغوطات أمريكية سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، اعتبر العميد حمدان في حديثه لإذاعتنا ، أن لبنان ليس بعيدا عن التخبط والارتباك التي تمارسه الولايات المتحدة لإضعاف من يشكل تهديدا على الواقع الإسرائيلي في المنطقة. وما نراه اليوم من ضغوطات على مستوى الاقتصاد اللبناني عبر فرض عقوبات على أشخاص وشركات وبنوك، إنما هو جزء من محاولات السيطرة ومحاولات إضعاف الواقع اللبناني ليس فقط الإقتصادي وإنما الواقع اللبناني الرادع للعقل الإجرامي الإسرائيلي، الذي كان يحاول دائما الاعتداء على لبنان.

وفيما يخص ما أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سير تسوية القضية السورية قد يمثل نموذجا لحل الأزمات الإقليمية، أشار حمدان إلى أننا نعتبر كل ما يقوله الرئيس الروسي على مستوى الإستراتيجية في إدارة الصراع ضد الإرهاب، هو الكلام الفصل وهو الكلام الاستراتيجي، الذي أثبت بالقول والفعل صحة رؤيته الاستراتيجية البعيدة في الصراع بما أوجدته الولايات المتحدة في ساحة الشرق الأوسط من داعش وغيرهم من التنظيمات الإرهابية.

ولفت حمدان إلى أن كل ما سيرسم في سوريا على صعيد منطقة الشرق الأوسط، هو الذي سيكون المثل والمثال لحل أزمات كل المنطقة ونحن ننظر بتفاؤل كبير إلى ما أعلنه الرئيس بوتين عن انتهاء هؤلاء الإرهابيين وبداية الحلول السياسية،وما يجري في سوريا سيكون مثالا لكل المنطقة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي