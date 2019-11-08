لبنان بين مطرقة الحراك وسندان تعثر تشكيل الحكومة

اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لإجراء مشاورات حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد والخروج من الأزمة الحالية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأنه جرى خلال اللقاء، يوم الخميس الماضي: "عرض للأوضاع العامة في لبنان والاتصالات الجارية من أجل الإسراع في إيجاد حل للوضع الحكومي الحالي".

من جهة أخرى، تتواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان ليومها الثالث والعشرين، حيث تحول الحراك من قطع الطرقات إلى الاعتصام أمام المقار الحكومية والمصارف ومنازل السياسيين.

كيف يبدو المشهد السياسي في لبنان على ضوء الاجتماعات والتحركات السياسية التي تجري لحل الأزمة في البلاد؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": "هناك إرباك عند القوى السياسية والسلطة القائمة في لبنان،لأنها أصبحت عاجزة عن إيجاد حل جديد، بالإضافة إلى أن النظام السياسي القائم، لم يعد قادرا على إدارة شؤون هذه المحاصصة."

ويشير أبو زيد إلى أن الطبقة السياسية في هذا الوضع أمام حلين: "إما تجديد التسوية التي كانت قائمة وتجديد المحاصصة وهذا أمر ليس بالسهل، ولكنه ضاغط ومطلوب أن يقوموا بعمل ما، وإلا برأيي هناك تحدي كبير، من جهة الوضع الاقتصادي المالي الذي يهدد البلاد بالإفلاس، وهناك تحدي أمني أصبح يشكل خطرا على استمرار الوضع على ما هو عليه، لذلك أتوقع أن يكون الأسبوع القادم حاسما في هذا الاتجاه، والمطلوب من السلطات الرسمية وخاصة من رئيس الجمهورية، إيجاد حل سريع لإن الوضعين الاقتصادي والأمني لم يعد يتحملا التسويف والمماطلة، لذلك على هذه الطبقة إبداع حل يرضي الشارع وينقذ البلد من الانهيار وإلا عليها أن ترحل وتسلم الأمور إلى قيادة جديدة تكون أقدر على إيجاد الحلول، واعتقد أن الأسبوع القادم سيكون حاسما بهذا الاتجاه."

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي