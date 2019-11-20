إميل إميل لحود: لبنان بحاجة إلى تغيير جذري وشخصيات وطنية مستقلة في الحكومة

وقال عون خلال استقباله كوبيتش في قصر بعبدا يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي، وذلك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأكد أنه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة​، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد.

يقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:" لبنان بحاجة حاليا إلى تغيير جذري، وإلى قانون انتخابي جديد ضمن الدائرة الواحدة مع النسبية، والذي يخرج البلاد من المحاصصة الطائفية والمذهبية، ويزيل الغطاء عن الفاسدين من كل الفئات السياسية، وإلى شخصيات وطنية في الحكومة من خارج الأحزاب الحاكمة، وإذا كان هناك ضرورة لوجود بعض السياسيين لتطمين بعض الجهات في الحكومة، فليكن، لكن الهدف الأولي لهذه الحكومة يجب أن يكون انقاذ الوضع في البلاد وانتشالها من الأزمة الحالية، لكن أي حكومة مؤلفة من السياسيين بالكامل سيكون مصيرها الفشل، وهذا ليس انتقاد لأحد، لكن هذا هو الواقع."

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي