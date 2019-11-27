وزير لبناني: على الحريري تسهيل عملية تشكيل الحكومة وعدم وضع العصي في العجلات

أكدت مصادر في القصر الجمهوري في لبنان أن الرئيس ميشال عون سيجري مشاورات ملزمة مع النواب لتسمية شخصية لتأليف الحكومة العتيدة الخميس المقبل.

يأتي ذلك إثر إعلان رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري على نحو قاطع أنه لن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق، صرح مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في حديث لوكالة "سبوتنيك" :"أن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الانسحاب من رئاسة الحكومة الجديدة هو سابقة، لأن التوقيت جاء قبل التكليف وليس بعده."

بدوره قال وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد:" إذا كان الرئيس المستقيل سعد الحريري ابتعد عن تشكيل الحكومة الجديدة ولا يرغب في المشاركة فيها، فهذا لا يعني أنه يجب أن يضع العصي في العجلات، بل على الأقل يمكنه المساهمة في ترتيب الوضع الداخلي اللبناني".

وتابع بقوله: "لا يجوز ترك الأمور تسير على ما هي عليه في هذا التوقيت، خاصة أننا نمر في مرحلة اقتصادية ومالية حساسة وصعبة، ولا يمكن للبنان أن يبقى لفترة طويلة دون حكومة."

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي