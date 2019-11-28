سياسي لبناني: الحريري لا يزال حتى هذه اللحظة يتفاوض في سبيل الوصول لتسوية حكومية

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الذي زاره والوفد المرافق، قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا، أن "الوضع الراهن لا يحتمل شروطًا وشروطًا مضادة وعلينا العمل معا للخروج من الأزمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين، مشيرًا إلى أن "الدعم العربي للبنان يجب أن يترجم في خطوات عملية بالنسبة إلى المساعدات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي".

وأشار عون إلى أنه "يؤيد غالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي لأنه سبق أن قدم اقتراحات قوانين لتحقيقها، ولا سيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد وتفعيل الإصلاحات ومنع الهدر ورفع الحصانة عن المرتكبين وغيره، كما أنه "يواصل جهوده لتحقيق تفاهم حول تشكيل الحكومة الجديدة".

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

رغم أن الرئيس سعد الحريري أصدر بيانا أوحى فيه للناس، بأنه لا يرغب في تشكيل حكومة جديدة، غير أنه لا يزال حتى هذه اللحظة يتفاوض مع الجهات المعنية في سبيل الوصول إلى تسوية بهذا المجال.

ويشير البدوي إلى أن الرئيس الحريري يضع شروطا عالية السقف ولا يمكن تحقيقها في ظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان، رغم أن اسمه ما زال يحظى برضى من قبل "حزب الله" وحركة "أمل" وحتى قصر بعبدا، لتفادي أية انعكاسات سلبية ربما تكون من خلال تسمية أحد من خارج نادي السياسيين. وقد تم تأجيل الاستشارات النيابية إلى الأسبوع القادم، وهذا يعني أن الأمور لم تصل بعد إلى أي نهاية سعيدة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي