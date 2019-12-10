سياسي لبناني: تسمية دار الفتوى للحريري أمر مخالف لروح الدستور وللطائف

مع تأجيل الرئيس ميشال عون للإستشارات النيابية الملزمة، ورفض دار الفتوى تسمية أو طرح أي مرشح آخر غير الرئيس سعد الحريري، يصبح الحريري مرشح الطائفة السنية الوحيد لرئاسة السلطة الثالثة، والطريق معبدة أمامه لتشكيل حكومة جديدة.

في ظل هذا الواقع، لا يبدو أن الحريري في طور التفريط برئاسة الحكومة​ في هذه المرحلة، طالما أن الأجواء الدولية مساعدة لتجاوز الأزمة أو التخفيف من حدتها في أسوأ الأحوال، وخاصة على ضوء إعلان الخارجية الفرنسية، أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر/كانون الأول، يحث بيروت على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة سبوتنيك" بهذا الصدد:

"للأسف، تسمية دار الفتوى للرئيس سعد الدين الحريري، أمر مخالف لروح الدستور، وسابقة لم تحصل من قبل في تاريخ لبنان. كما هو أمر مخالف لروح الطائف الذي أقر © REUTERS / DARREN ORNITZ من وراء المتوسط... فرنسا تحث لبنان على تشكيل الحكومة في أقرب وقت

ويشير البدوي إلى أن اجتماع مؤتمر باريس بشأن لبنان الذي سيعقد في 11 ديسمب/ كانون الأول الجاري، هو محطة للقول بأن فرنسا والدول المشاركة فيه، متمسكة بمساعدة لبنان شرط تأليف الحكومة، وهو إشارة واضحة للضغط على اللبنانيين للتعجيل بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، ولتكون هناك مؤسسات تستقبل المساعدات المفترض أن تأتي إلى لبنان، عبر مؤتمر سيدر وغيره، والذي سيقدم المليارات للبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي