تسجيل
18:27 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    نافذة على لبنان

    سياسي لبناني: تسمية دار الفتوى للحريري أمر مخالف لروح الدستور وللطائف

    نافذة على لبنان
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_lebanon/201912101043678015-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81/

    مع تأجيل الرئيس ميشال عون للإستشارات النيابية الملزمة، ورفض دار الفتوى تسمية أو طرح أي مرشح آخر غير الرئيس سعد الحريري، يصبح الحريري مرشح الطائفة السنية الوحيد لرئاسة السلطة الثالثة، والطريق معبدة أمامه لتشكيل حكومة جديدة.

    في ظل هذا الواقع، لا يبدو أن الحريري في طور التفريط برئاسة الحكومة​ في هذه المرحلة، طالما أن الأجواء الدولية مساعدة لتجاوز الأزمة أو التخفيف من حدتها في أسوأ الأحوال، وخاصة على ضوء إعلان الخارجية الفرنسية، أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر/كانون الأول، يحث بيروت على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

    يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة سبوتنيك" بهذا الصدد:

    "للأسف، تسمية دار الفتوى للرئيس سعد الدين الحريري، أمر مخالف لروح الدستور، وسابقة لم تحصل من قبل في تاريخ لبنان. كما هو أمر مخالف لروح الطائف الذي أقر
    جان إيف لودريان
    © REUTERS / DARREN ORNITZ
    من وراء المتوسط... فرنسا تحث لبنان على تشكيل الحكومة في أقرب وقت
    بإجراء مشاورات نيابية ملزمة يسمى على أساسها رئيس الوزراء المكلف لتولي هذا المنصب. بيد أن الرئيس الحريري يفرض شروطا عالية السقف لا يمكن تحقيقها في ظل هذه الظروف المحلية، التي تشهد حراكا شعبيا كبيرا يطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد".

    ويشير البدوي إلى أن اجتماع مؤتمر باريس بشأن لبنان الذي سيعقد في 11 ديسمب/ كانون الأول الجاري، هو محطة للقول بأن فرنسا والدول المشاركة فيه، متمسكة بمساعدة لبنان شرط تأليف الحكومة، وهو إشارة واضحة للضغط على اللبنانيين للتعجيل بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، ولتكون هناك مؤسسات تستقبل المساعدات المفترض أن تأتي إلى لبنان، عبر مؤتمر سيدر وغيره، والذي سيقدم المليارات للبنان.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    استعداد الطائرة ميغ للإقلاع في ضواحي موسكو
    أسرار مصنع "ميغ"...هكذا يجري إنتاج المقاتلات الأسطورية
    وزارة الداخلية التشيكية تريد حماية المواطنين من الإرهاب من خلال جمع البيانات عن ميولهم الجنسية
    جمع البيانات عن "الميول الجنسية" لمحاربة الإرهاب
    إنفوجرافيك - أضخم 11 جيشا في حلف الناتو
    أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك