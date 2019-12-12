مستشار رئاسي: اجتماع باريس دلالة على اهتمام المجتمع الدولي باستقرار لبنان

أكدت مجموعة الدعم الدولية للبنان ببيانها الختامي في باريس، ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان من أجل تنفيد إصلاحات اقتصادية.

ودعت المجموعة الدولية الحكومة اللبنانية إلى إقرار موازنة عام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة وللالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدد.

وجاء في البيان: "اعتبرت مجموعة الدعم الدولية للبنان أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه يتطلب تشكيلا سريعا لحكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية".

وأكد البيان أن "الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية أمر محوري لمساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع مرور الوقت".

أشار مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في تصريح لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن مجرد اجتماع باريس لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، يعتبر دلالة على وعي واهتمام المجتمع الدولي بأهمية لبنان وضرورة الحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

ولفت أبو زيد إلى أن البيان الختامي للمجموعة الدولية أشار إلى شيئين أساسيين: ضرورة أن يكون هناك حكومة جديدة وأن تستجيب للمطالب الشعبية وتقوم بالإصلاحات، بعد هذا الحراك الشعبي الذي حصل وتأييد معظم الأحزاب السياسية لهذه المطالب. والشيء الثاني هو النظر إلى طبيعة المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي