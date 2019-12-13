تسجيل
18:42 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    نافذة على لبنان

    خبير: لا يمكن فصل أزمة لبنان عما يحصل في الشرق الأوسط والعالم

    نافذة على لبنان
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_lebanon/201912131043718877-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-/

    أعلن رئيس "التيار الوطن الحر"، جبران باسيل، أن تياره لن يشارك في حكومة تكنوقراط، لكنه لن يعطل تشكيلها.

    وأكد باسيل خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم أمس الخميس، استعداده "للتضحية بكل المقاعد الوزارية من أجل إنقاذ البلد".

    وقال إن "باب الحل واضح، يجب أن تتشكل الحكومة وعنوانها واحد وهو حكومة الحل ومسارها واحد وهو النجاح".

    يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، أعتقد وبعيدا عن موقف الوزير جبران باسيل سواء في المشاركة أو عدمه  في الحكومة المقبلة، وحتى انتقاله إلى المعارضة، لبنان يعاني الان أزمة حكم بل أزمة نظام، وهي أكبر من موضوع حكومة. وهذه الأزمة مستعصية  ولا أفق للحل، حيث أن كل الاتصالات لم تؤدي إلى الان إلى أي فرج في الموضوع الحكومي، لإن كل الأفرقاء السياسيين متمسكون كل بموقفه.

     ويشير الذيب إلى أن الاستشارات النيابية يمكن أن تحصل  ويمكن أن يكلف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة يوم الأثنين القادم، لكن هناك مشكلة داخلية ولها ارتباطات خارجية، لا يمكن فصل موضوع لبنان عن الأمور التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. وهناك تدخل أمريكي كبير في الأزمة اللبنانية، وسيصل موفد أمريكي جديد قريبا إلى لبنان، لكن الظاهر أن الولايات المتحدة لا تريد الحل في لبنان، بل حولته إلى ساحة لتبادل الرسائل، وبدون حل ما يجري في المنطقة لا يمكن حل الملف اللبناني. 

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

    الحريري يعرض خطة إنقاذ "عاجلة" على رئيس البنك الدولي ومدير صندوق النقد
    السنيورة: سنشهد "تغييرا كبيرا" إذا تمكن الحريري من تشكيل حكومة "تكنوقراط"
    صحيفة: الحريري ألغى زيارته إلى موسكو للقاء بوتين وميدفيديف
    سياسي لبناني: تسمية دار الفتوى للحريري أمر مخالف لروح الدستور وللطائف
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راقصات من الأرجنتين خلال مسابقة كأس بطولة للرقص اللاتيني في ميدلين، كولومبيا 12 ديسمبر 2019
    اختيار "أجمل نساء الكون" و"لبنان يغرق"...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    جونسون يعلن مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير
    نجمة الاتحاد الأوروبي تغادره العام المقبل
    ماذا كان يبحث العالم على غوغل في 2019
    ماذا كان يبحث العالم على "غوغل" في 2019؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك