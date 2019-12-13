خبير: لا يمكن فصل أزمة لبنان عما يحصل في الشرق الأوسط والعالم

أعلن رئيس "التيار الوطن الحر"، جبران باسيل، أن تياره لن يشارك في حكومة تكنوقراط، لكنه لن يعطل تشكيلها.

وأكد باسيل خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم أمس الخميس، استعداده "للتضحية بكل المقاعد الوزارية من أجل إنقاذ البلد".

وقال إن "باب الحل واضح، يجب أن تتشكل الحكومة وعنوانها واحد وهو حكومة الحل ومسارها واحد وهو النجاح".

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، أعتقد وبعيدا عن موقف الوزير جبران باسيل سواء في المشاركة أو عدمه في الحكومة المقبلة، وحتى انتقاله إلى المعارضة، لبنان يعاني الان أزمة حكم بل أزمة نظام، وهي أكبر من موضوع حكومة. وهذه الأزمة مستعصية ولا أفق للحل، حيث أن كل الاتصالات لم تؤدي إلى الان إلى أي فرج في الموضوع الحكومي، لإن كل الأفرقاء السياسيين متمسكون كل بموقفه.

ويشير الذيب إلى أن الاستشارات النيابية يمكن أن تحصل ويمكن أن يكلف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة يوم الأثنين القادم، لكن هناك مشكلة داخلية ولها ارتباطات خارجية، لا يمكن فصل موضوع لبنان عن الأمور التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. وهناك تدخل أمريكي كبير في الأزمة اللبنانية، وسيصل موفد أمريكي جديد قريبا إلى لبنان، لكن الظاهر أن الولايات المتحدة لا تريد الحل في لبنان، بل حولته إلى ساحة لتبادل الرسائل، وبدون حل ما يجري في المنطقة لا يمكن حل الملف اللبناني.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي