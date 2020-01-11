خبير: استمرار الجدل السياسي بين فريق الصف الواحد بشأن الحكومة اللبنانية سيدفعه الثمن غاليا

أشار رئيس الحكومة المكلف حسان دياب إلى أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على تكليفه تشكيل الحكومة، فإنه سيواصل مهمته الدستورية لتشكيل حكومة تنسجم مع الإطار العام المتفق عليه: حكومة تكنوقراط مصغرة تؤمن حماية اللبنانيين في الزمن الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم، ولديها مهمة محددة عنوانها "إنقاذ لبنان".

أين أصبحت عملية تشكيل الحكومة في لبنان، وما هي المعوقات التي تقف في طريقها؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، الأمور أصبحت الان أصعب ومعقدة أكثر، لإن الظروف التي أدت إلى تكليف الدكتور حسان دياب لم تعد متوفرة كما كانت سابقا، خاصة أنه جاء بظرف تقاطع أميركي إيراني سمح ربما بتكليفه، أما الان انعكست حدة الصراع الأميركي الإيراني سلبا على الوضع الداخلي، وأصبح هناك أكثرية من التي انتخبته تميل إلى تشكيل حكومة سياسية قوية متماسكة تستطيع مواجهة تداعيات الصراع الاقليمي على لبنان.

بدوره الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب في حديث لبرنامجنا، موضوع تشكيل الحكومة عاد إلى المربع الأول في ظل الشروط والشروط المضادة بين الفريق الواحد، ويبدو أن حزب الله دخل على الخط لتقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف والرئيس نبيه بري.

ويشير الذيب إلى أن الرئيس بري يفضل أن تكون حكومة تكنوسياسية وعدم إبعاد السياسيين عنها، بينما يصر الرئيس المكلف على حكومة اختصاصيين وأن تكون له الكلمة الأخيرة في اختيار الأسماء وتحديد الوزارات. وإذا استمر التناتش السياسي في صف الفريق الواحد، فإنه سيدفع الثمن غاليا، خاصة إذا استمر التعامل مع الأمور بخفة كبيرة في ظل تطورات إستثنائية في المنطقة، وفي ظل الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي