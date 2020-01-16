خبير: الأزمة الاقتصادية ومخاطر الفوضى تتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

يواصل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية حسان دياب استعدادته للإعلان عن التشكيلة الحكومية وسط مؤشرات إيجابية. وتشير آخر المعلومات إلى أن التشكيلة الحكومة شبه جاهزة، وسط الحديث عن تسهيلات تمت لمهمة رئيس الحكومة المكلف أعقبت لقاء مطولا عقده أمس مع ممثلي حزب الله وحركة أمل.

من جهة أخرى، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، تمسك موسكو بوحدة لبنان وسيادته، وتأكيدها على استعداد روسيا للمضي قدما في تطوير "مجمل العلاقات الثنائية" بين روسيا ولبنان. حسبما أوردت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، يوم الأربعاء الماضي.

يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وفيق إبراهيم، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بشأن قرب إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد الاضطرابات الخطيرة التي حدثت في اليومين الماضيين، يبدو أن الطبقة السياسية في لبنان شعرت بخطورة ما يحدث في الشارع، للمرة الأولى منذ عدة أشهر، واضطرت إلى أن تتجه وتسرع إلى إعلان الحكومة الجديدة قريبا، التي ستتشكل بين اليوم وغدا بكل تأكيد ، لإنها أصبحت مطلب أغلبية اللبنانيين، بالإضافة إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تفرض على كافة الأفرقاء ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وإلا فإن البلاد تسير نحو الهاوية. وهذا ما يحذر منه كل الخبراء.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي