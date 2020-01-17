لبنان بانتظار خروج الدخان الأبيض إلى العلن بولادة الحكومة العتيدة

قال وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، إن تقدما كبيرا قد تحقق في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وإن الإعلان عنها بات قريبا جدا.

وكان من المتوقع أن يبادر رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ إلى طلب موعد من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، على أثر اللقاء الذي جمعه ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، أمس الخميس، والذي أدى إلى

معالجة أكثر من عقدة حكومية، ما دفع بوزير المالية علي حسن خليل​ إلى التأكيد أن لبنان على عتبة تأليف حكومة من 18 وزيرا اختصاصيا.

يأتي ذلك على ضوء الاحتجاجات في الشارع على تأخر تشكيل الحكومة وتدهور الحالة الاقتصادية وسياسات المصارف التي باتت تثير غضب المواطنين اللبنانيين.

هل تبصر الحكومة اللبنانية العتيدة النور قريبا وتكون بداية أمل للبنانيين بحلحلة الازمة في البلاد؟

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

الساعات القادمة هي حاسمة في تذليل آخر العقبات أمام خروج تشكيلة الحكومة إلى العلن، وطالما يحدد للرئيس المكلف حسان دياب موعدا في القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون لتقديم التشكيلة له، هذا يعني خروج الدخان الأبيض إلى العلن وبالتالي إعلان قيام الحكومة الجديدة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي