خبير: حكومة دياب تخدم هذه المرحلة ومهمتها وقف التدهور في لبنان

بعد أن تشكلت الحكومة الجديدة منذ يومين، وبعد أن لاقت الترحيب من قبل اللبنانيين سواء السياسيين أو المواطنين العاديين، باستثناء بعض القوى السياسية المعارضة أو مجموعات لا تزال تقوم بأعمال شغب واحتجاجات في الشارع واصفة الحكومة بأنها حكومة مواجهة أو من لون واحد، في حين اعتبرها الرئيس حسان دياب حكومة لكل اللبنانيين .

أما الرئيس ميشال عون يرى أن نجاح الحكومة مؤكد: ويعتبر أنه لدى لبنان القدرة على النهوض إن أحسن إدارة المرحلة.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

هذه الحكومة ليست بحكومة مواجهة أو حكومة هدنة، وإنما رئيسها الدكتور حسان دياب جاء من خلفية أكاديمية في مسعى لأن ينفذ برنامجا معينا لإنقاذ الوضع بعدما وصلت الأمور في لبنان إلى الدرك الأسفل، وإلى نوع من الفوضى المستدامة في شوارع العاصمة، والتعدي على الممتلكات العامة وعلى المحال التجارية بما لا يقبله العقل ولا المنطق. هذه الحكومة هدفها في هذه المرحلة أن تعمل ضمن برنامج معين لأن توقف هذا التدهور الذي أصاب لبنان بعد أحداث 17 تشرين.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي