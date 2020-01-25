روسيا تتمنى التوفيق للحكومة اللبنانية وتدعو لتعزيز التعاون الثنائي

اجتمع مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، مع ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسية، في موسكو، يوم الجمعة الماضي، ودام اللقاء حوالي الساعتين.

وقال أبو زيد في حديث خاص لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، إنه "تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية الداخلية في لبنان، من تشكيل الحكومة الجديدة إلى عودة النازحين السوريين وتفعيل المبادرة الروسية في هذا المجال".

وأشار أبو زيد إلى أن "بوغدانوف أكد تمسك روسيا بالاستقرار في لبنان، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة، وداعيا إلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة".

وفيما يخص الأوضاع الداخلية في لبنان، لفت أبو زيد إلى أنه بالدرجة الأولى أصبح هناك حكومة في البلاد بعد انتظار دام حوالي الـ34 يوما، وهذا يعتبر انتظار قياسي بالنسبة للمراحل السابقة من تشكيل الحكومات في لبنان. وهذه الحكومة منسجمة مع بعضها البعض، ولديها رئيس جيد مستقل معروف من قبل الأوساط الأكاديمية.

واعتبر أبو زيد أن الشعب اللبناني ينتظر من هذه الحكومة الكثير، ولكن بالدرجة الأولى، يجب أن يتمثل عمل الحكومة في المواضيع الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، حتى تقدر أن تحاكي مطالب الناس الذين نزلوا إلى الشارع انطلاقا من قراءة اجتماعية وليس سياسية. ونتأمل أن يكون هناك تعاون من الجميع، ويكون هناك ثقة من المواطن بدولته وحكومته، وهذا عمل شاق وصعب يجبر الحكومة على القيام باستعادة هذه الثقة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي