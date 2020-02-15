خبير لبناني: الحريري يوجه رسائل لترميم علاقاته الداخلية والخارجية

أحيا تيار المستقبل الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وذلك خلال احتفال أقيم يوم الجمعة الماضي في بيت الوسط في بيروت.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، كلمة بمناسبة الذكرى الـ15 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، تحدث فيها عن المشاكل التي يواجهها لبنان والأزمات العاصفة به. وأكد الحريري أن "التوطين ليس واردا ونحن ضده كما أن الدستور يمنعه".وأعلن أن التسوية انتهت، وأنه مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية وفيق ابراهيم في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، استفاد الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري من هذه المناسبة لإعادة التحشيد الشعبي المذهبي حول زعامته،التي شهدت في الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا جدا، وكان قد عقد تسوية مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل، قضت عمليا بتنظيم حصص الفريقين في الدولة اللبنانية مع مراعاة الفريق الشيعي ،وهذا الأمر انهار حاليا في مرحلة بدا الحريري فيها وكأن تياره المستقبل على وشك التراجع.

ويشير ابراهيم إلى أن الحريري يحاول انتاج حلف جديد من القوى السياسية القديمة التي كان يعمل معها قوى (14 آذار)، وإعادة الانفتاح أيضا على السعودية،عبر الإشادة بالدور الخليجي وانتقاد إيران، وبالتالي محاولة ترميم علاقاته الاقليمية مع دول الخليج، وترميم وطني في تحالفاته السياسية، وتحصين زعامته داخل طائفته.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي