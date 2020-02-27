لبنان يشهد يوما تاريخيا مع إطلاق إشارة التنقيب عن النفط

أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ظهر اليوم الخميس ، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، عمل الباخرة "تانغيستين أكسبلورر" التابعة لشركة "توتال"، والتي ستتولى حفر البئر النفطية في البلوك رقم 4، وذلك في حضور مديري شركة "توتال" ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر.

وشكر رئيس الجمهورية شركات "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك" على جهودها، متمنيا أن يكون هناك "تعاون معها في مجالات أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان".

وفي هذا السياق، يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، في حديث خاص لـ"سبوتنيك":

"حدث الذي كان ينتظره اللبنانيون منذ عام 2013، والذي حالت المناكفات والكيديات السياسية اللبنانية من حصوله، إضافة إلى رغبة بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، الإقليمية والدولية، وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي على ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل بوساطة أمريكية."

وتابع بقوله: "سوف يصبح حقيقة اليوم بعد أن يرأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون احتفال بدء حفر البئر الاستكشافي الأول في بلوك رقم 4" .

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي