خبير اقتصادي: لبنان بحاجة إلى مؤتمر إقليمي- دولي للخروج من أزمته الحالية

من جهة أخرى، قال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، في كلمة متلفزة يوم الجمعة الماضي، إن الحزب لا يعارض حصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية حتى من صندوق النقد الدولي، ما دامت بلا شروط تضر بمصالحه الوطنية.

يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تفعل أي شيء من ناحية إعادة هيكلة البنية الاقتصادية في الأساس، أو من ناحية تخفيض القطاع العام، وهو الكارثة الكبرى، لإن القطاع الخاص لم يعد يستطيع أن يتحمل القطاع العام، ليس لإنه أصبح متضخما جدا، بل لإنه تحول إلى جرثومة تفجر الدين العام، فإيرادات الموازنة تعمل من أجل خدمة الدين، والقطاع العام والكهرباء وجزء يسير لا يذكر بالإستثمارات.

ويرى عازار أنه لا يمكن لهذه الحكومة أو لأي كان من إعادة هيكلة كل البنى في لبنان، لذا ،لبنان يحتاج إلى مؤتمر إقليمي- دولي من أجل إعادة نسج كل التذبذبات الداخلية والخارجية وانعكاساتها على الواقع اللبناني.

وفيما يخص تصريح نصرالله بشأن عدم معارضته لحصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية، حتى من صندوق النقد الدولي، يقول عازار، هذا تطور بارز لفكر حزب الله بالتأقلم مع المؤسسات الدولية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي