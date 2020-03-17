لبنان ينجح تدريجيا في تسجيل تعافي عدد من مصابي كورونا في ظل التعبئة العامة في البلاد

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأحد الماضي، أن بلاده في حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا المستجد.

وأكد عون أنه لن يتهاون مطلقا في تأمين الحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد لأي مواطن ومقيم في لبنان.

وأعلن أنه تم اتخاذ تدابير مشددة من أجل مكافحة كورونا، وأن الإجراءات ستعلن قريبا.

من جهة أخرى، أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الثلاثاء، تماثل مزيد من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد للشفاء.

وقال حسن في تصريح للصحفيين من المستشفى الحكومي إنه "يزف هذه الأخبار الجيدة للبنانيين مع بداية اليوم" من دون أن يكشف عن أرقام محددة.

ولكن مصادر في المستشفى الحكومي المركزي أكدت أن 15 مريضا بدأوا يتعافون سريريا، وينتظرون أن تجرى لهم التحاليل اللازمة للتأكد من سلبية وجود الفيروس.

يقول رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لـ "سبوتنيك": "كان من الضروري الاستنفار العام لفوج الحرس وفوج الإطفاء، طلبنا من كل المتاجر الإقفال باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية، وسيرنا دوريات للحرس لتطبيق هذه القرارات لمنع أي مخالفات».

وأضاف العيتاني قائلا: "منعنا التجمعات في المناطق، خاصة في الكورنيش البحري لعين المريسة، كان فيه تجمعات وفيه باعة متجولين يبيعون الطعام الأمر الذي يشكل خطراً لانتقال العدوى منها، وأخذ المجلس البلدي قراراً بتوجيهات من المحافظ لتعقيم مناطق بيروت كافة، وهذا التعقيم مستمر حتى انتهاء الأزمة».

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي