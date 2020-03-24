خبير طبي: الحالة الصحية في لبنان مرتبطة بمدى الالتزام بالحجر المنزلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء،​ تسجيل 37 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 304 إصابات في البلاد.

وأضافت الوزارة: "هناك 4 حالات حرجة في المستشفى و4 حالات وفاة بالإضافة إلى 8 حالات شفاء".

وشددت الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية ولا سيما الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وتذكر بأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

وقال الاختصاصي بأمراض الأطفال والأمراض الداخلية المعدية الدكتور سامي حجيج، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بشأن الحالة الصحية في لبنان: "كما نلاحظ هناك دول كبرى وبنظام صحي جيد، وتعاني بشكل كبير بسبب فيروس كورونا، فكيف عندنا في لبنان، وبإمكانياتنا الصحية والتجهيزية الضعيفة، لكن لحد الآن، هناك التزام كبير بالحجر المنزلي والتزام بكل الارشادات الصحية من قبل أغلبية المواطنين اللبنانيين".

وأشار حجيج إلى أن هذا التقيد الكبير بالحجر المنزلي من قبل المواطنين يدل على قوة وعي اللبنانيين لهذا الخطر الداهم، وهناك تعبئة عامة في البلاد أعلنتها الحكومة وعلى الجميع الالتزام بها. وإيجابية هذه التعبئة أنها تضع كل الناس في هذه الحالة للمساهمة في الحد من خطر هذا الفيروس. فالحالة الصحية لحد الآن ضمن المعقول، لكن لا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى مدى التزام الناس بالحجر المنزلي.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي