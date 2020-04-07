أبو زيد: اللبنانيون ينتظرون من الحكومة الخطة الاقتصادية والإصلاحات لتأمين الظروف المعيشية

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال لقاء مع ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لبلاده لتمكينها من احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس "كورونا"، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة حسان دياب أن لبنان في طور وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإصلاحية في المجال الاقتصادي.

يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية والنائب السابق أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

الشيء المهم في هذه الفترة، هو أن اللبنانيين ومجموعة الدعم الدولية ينتظرون من الحكومة اللبنانية الخطة الاقتصادية والاصلاحات التي ستقوم بها، فيما يخص الإجراءات النقدية والمالية أو مجموعة القوانين الأساسية التي ستطرحها الحكومة وترسلها لمجلس النواب،من أجل أن تؤمن الأسباب الحياتية والمعيشية للمواطنين.

وأشار أبو زيد إلى أن تكاتف رئيسي الجمهورية والحكومة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، من شأنه أن يريح ممثلي ​المجتمع الدولي​، كما أن تعهد الحكومة مجتمعة ببرنامج كامل يشمل إعادة هيكلة ​الدين​، والتدقيق في حسابات ​المصرف المركزي​، وحزمة اصلاحات لمكافحة الهدر و​الفساد​ والانتقال الى ​اقتصاد​ منتج يستدعي من المجتمع الدولي الايفاء بتعهداته بمساعدة لبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي