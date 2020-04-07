أبو زيد: اللبنانيون ينتظرون من الحكومة الخطة الاقتصادية والإصلاحات لتأمين الظروف المعيشية

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال لقاء مع ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لبلاده لتمكينها من احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس "كورونا"، في وقت أكد فيه رئيس الحكومة حسان دياب أن لبنان في طور وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإصلاحية في المجال الاقتصادي.
/
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية والنائب السابق أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:
الشيء المهم في هذه الفترة، هو أن اللبنانيين ومجموعة الدعم الدولية ينتظرون من الحكومة اللبنانية الخطة الاقتصادية والاصلاحات التي ستقوم بها، فيما يخص الإجراءات النقدية والمالية أو مجموعة القوانين الأساسية التي ستطرحها الحكومة وترسلها لمجلس النواب،من أجل أن تؤمن الأسباب الحياتية والمعيشية للمواطنين.
وأشار أبو زيد إلى أن تكاتف رئيسي الجمهورية والحكومة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، من شأنه أن يريح ممثلي المجتمع الدولي، كما أن تعهد الحكومة مجتمعة ببرنامج كامل يشمل إعادة هيكلة الدين، والتدقيق في حسابات المصرف المركزي، وحزمة اصلاحات لمكافحة الهدر والفساد والانتقال الى اقتصاد منتج يستدعي من المجتمع الدولي الايفاء بتعهداته بمساعدة لبنان. التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة. إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)