سياسي لبناني: من حق لبنان رفض الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة… والدفاع عن نفسه

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، يوم الأربعاء الماضي، إن بلاده لن تقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وكما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، فإن تصريحات دياب جاءت خلال استقباله قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان، الجنرال ستيفانو ديل كول، في حضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع، زينه عكر.

وأيد دياب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة "لوقف إطلاق النار حيثما كان في العالم، والانصراف للتصدي لجائحة كورونا التي لا تكترث لهوية أو عرق، أو فئة أو معتقد".

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

"هذه هي المرة الأولى التي يظهر بها رئيس حكومة لبنانية بهذه النبرة العالية، ولعل ما بحث خلال الاجتماع قد استفز رئيس مجلس الوزراء، ومن باب التحليل، ربما نقل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب تحذيرا إسرائيليا للبنان، ما استدعى مثل هذا الرد الشديد اللهجة.

وأشار البدوي إلى أنه من حق لبنان رفض الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية، واستخدامها لقصف أراضي الجمهورية العربية السورية، وكذلك من حق لبنان الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي