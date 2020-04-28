العميد حمدان: الجيش هو المؤسسة الوطنية التي تجمع اللبنانيين خارج الأطر الطائفية والمناطقية والحزبية

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان عن تشييع طرابلس للشاب فواز السمان الذي توفي متأثراً بجروح أصيب بها يوم الاثنين الماضي، إثر مواجهات اندلعت بين الجيش والمحتجين في طرابلس، شمالي لبنان، فيما شهدت مناطق لبنانية عدة موجة احتجاج جديدة على الأوضاع الاقتصادية الخانقة.

وتحولت التظاهرات الاحتجاجية ليلا في طرابلس، إلى أعمال شغب وإحراق مصارف، كما تم إحراق آليتين للجيش اللبناني عبر قنابل حارقة مولوتوف.

يقول العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

ما شاهدناه أمس في طرابلس من أحداث خطيرة جدا تقاطعت معها عدة مواضيع، فنزول مجموعة من الشبان والفتيان إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش الكريمة والخوف من المستقبل في ظل هذه الأزمة الاقتصادية ، فهذا أمر محق، ولهم مطالب محقة، لكن اندس بينهم بعض المتطرفين وتحولت التظاهرات من سلمية إلى اعتداءات على آليات الجيش وجنوده، وهذا أمر مرفوض ومدان، فالجيش لا يزال هو المؤسسة التي تجمع اللبنانيين خارج الأطر المذهبية والطائفية والمناطقية والحزبية ، فالجميع ينظر اليه كصمام أمان أمام مختلف الأحداث.

ويشير العميد حمدان إلى أن الجيش اللبناني خط أحمر وأنه الحامي الذي سيصوننا في الأيام الخطرة القادمة والتي تتجمع فيها الغيوم السوداء فوق وطننا لبنان. جيشنا لم يكن عدوا لأي مواطن، هو عابر للمناطقية والطوائفية والمذهبية والحزبية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي