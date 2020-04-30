أمل أبو زيد: الحكومة تجرأت وقدرت أن تضع تصورا محددا للبنان على السكة الصحيحة

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن "اليوم هو يوم تاريخي للبنان، لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية مالية، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد إلى الخراب".