خبير: لبنان يعول على التعاون مع صندوق النقد الدولي لإيجاد مخارج للأزمة المالية والاقتصادية

تبدأ اليوم في لبنان محادثات تفصيلية للحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، عقب اجتماع تمهيدي عقد الاثنين الماضي، وذلك بعد أن تقدمت بيروت بطلب رسمي للحصول على مساعدة.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور، كامل وزني، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

هناك تعويل على تعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي لإيجاد مخارج مالية واقتصادية للوضع الذي يعيشه الاقتصاد اللبناني.

ويشير وزني إلى أن هذا التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى عدة استنتاجات أساسية، ربما محاولة لتغطية دولية للواقع اللبناني في موضوع سندات اليوروبوندز والتفاوض مع أصحابها. ثانيا، الإسراع في عملية الإصلاحات المطلوبة في لبنان، والحاجة إلى تغطية في هذا الموضوع. أما ثالثا فهو تأمين بعض السيولة المطلوبة في لبنان.

ولفت وزني إلى أن لبنان لديه بالتأكيد خيارات أخرى، يستطيع من خلالها إيجاد تمويل لتنفيذ الإصلاحات المنشودة، مثلا كقطاع الكهرباء، حيث تستطيع أي دول أن تموله، ومن خلال عائدات الأرباح يمكن أن تأخذ هذه الدول جزءا من استثماراتها وجزءا عائدا على أرباحها وتؤمن الكهرباء في لبنان. فلبنان يمضي في خطى بطيئة، لكن ربما تكون في المكان الصحيح في هذا الوقت الصعب.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي