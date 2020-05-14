إعلامي لبناني: كفانا مراهنة على خيارت انتحارية ولبنان لا يتنفس دون سوريا

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في كلمة له يوم أمس الأربعاء، أن لبنان بحاجة إلى ترتيب علاقاته مع سوريا، مما سيفتح أبوابا مهمة للمعالجة الاقتصادية لديه، معتبرا أن الاعتقاد بأن الوضع في سوريا سيتغير وأن النظام سيسقط هو وهم ومضيعة للوقت.