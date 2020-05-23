خبير: عمليات التهريب لا تضر فقط بلبنان وإنما بالاقتصاد السوري

أعلن الجيش اللبناني، إقفال عدة معابر غير شرعية تستعمل للتهريب على الحدود اللبنانية-السورية الشمالية.

وأكد الجيش اللبناني أن 90 في المئة من المعابر غير الشرعية تم إقفالها وعمليات الكر والفر مع المهربين مستمرة.

يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رضوان الذيب في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، إن مشكلة الحدود اللبنانية - السورية مشكلة قديمة وليست بالجديدة، وقد أثير هذا الملف مؤخرا من قبل العديد من القوى المحلية السياسية، وكذلك من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

ويشير الذيب إلى أن هناك سؤالا موجها للحكومة اللبنانية، كيف يمكن حل هذا الملف الهام بين لبنان وسوريا في ظل انقطاع الاتصالات بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

ولفت الذيب إلى أنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تبادر وتتخذ قرارا واضحا وجريئا لفتح الاتصالات مع الحكومة السورية، لإنه من المعروف أن الجانب السوري أبدى كل الايجابيات لطرح هذا الملف، خصوصا أن عمليات التهريب لا تضر بلبنان فقط، وإنما تضر بالاقتصاد السوري أيضا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي