سياسي لبناني: المقاومة استردت كرامة لبنان التي كانت مسلوبة لزمن طويل

يحتفل لبنان الرسمي والشعبي في 25 مايو/ أيار من كل عام، بعيد المقاومة والتحرير، ذكرى تحرير أرض الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي. حيث نجحت المقاومة الوطنية بدحر قوات الاحتلال من الجنوب اللبناني قبل عشرين عاما، دون حصول أية مفاوضات أو إبرام معاهدات مع الجانب الإسرائيلي.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

استطاع لبنان والمقاومة تحديدا، أن يدحر هذا العدو الإسرائيلي دون قيد أو شرط، أو دون ابرام أي اتفاقية سلام معه. وهذه نقطة تسجل للبنان، الذي اشتهر بمقولة: «قوة لبنان في ضعفه".

ويشير البدوي إلى أنه منذ ذلك الوقت تبدلت المعادلة وانتهى شعار قوة لبنان في ضعفه، وأصبحت قوة لبنان في مقاومته وجيشه وشعبه، وهذه المعادلة الجديدة: الجيش والشعب والمقاومة حققت إنجازا كبيرا للبنان.

ولفت البدوي إلى أنه يمكن القول: إن لبنان عام 2000 استرد كرامة الشعب العربي والأمة العربية، واسترد كرامة لبنان التي كانت مسلوبة لزمن طويل.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي