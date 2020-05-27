لهذا السبب يرفض "حزب الله" تغيير مهام القوات الدولية في لبنان

حذر الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله، في مقابلة إذاعية، الدول الغربية وإسرائيل من التغيير في مهمة القوات الدولية في جنوب لبنان التي تمس السيادة اللبنانية.

يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، وفيق إبراهيم، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

يستشعر أمين عام «حزب الله»، حسن نصرالله، أن هناك استثمارا أمريكيا جديدا في موضوع القوات الدولية في لبنان. وذلك ارتباطا بتدخل صندوق النقد الدولي، وهو يعرف أن الأمريكيين يستخدمون هذه الآليات لكبح الدور الإقليمي لـ «حزب الله».

ويشير إبراهيم إلى أن نصرالله استشعر من خلال مطالبات داخلية لبنانية، تطالب بتوسيع مهمات القوات الدولية من الجنوب إلى الحدود السورية، وفهم أنه مستهدف مباشرة، لأن الذي يستخدم الحدود السورية هو «حزب الله» الذي يشارك بدور عسكري ضد الإرهاب في ميادين سوريا.

ولفت إبراهيم إلى أن نصرالله بنى معظم مطالعته بخصوص القوات الدولية على أنها قوات لتنظيم الاشتباك بين "حزب الله" وإسرائيل. باعتبارها ثمرة القتال الضاري الذي نشأ في عام 2006 بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وتمكن "حزب الله" من دحره في تلك المرحلة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي