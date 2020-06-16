عدنان منصور: المطالب لا تتحقق من خلال تكسير المحلات والاعتداء على الأماكن العامة والخاصة

قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، يوم الاثنين الماضي، تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة.

وقال الرئيس اللبناني في مستهل الجلسة، التي ترأسها، إن "أحداث الشغب التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية سببت استياء واسعا، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات متشددة لمنع تكرارها، إضافة الى القيام بحملة توقيفات تشمل المخططين والمحرضين والمنفذين على حد سواء".

يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد، فيما يتعلق بمطالب الشعب اللبناني هي مطالب محقة وعادلة، خاصة بعد المشهد الذي رأيناه في لبنان خلال الأشهر الماضية، من تفاقم لتدهور العملة اللبنانية والوضع الاقتصادي الصعب، وارتفاع نسبة البطالة في لبنان، وانهيار قيمة النقد اللبناني أمام الدولار.

ويشير منصور إلى أن كل ذلك دفع بالمواطنين إلى المطالبة بحقوقهم ومواجهة الفسادالمستشري بشكل كبير، مطالبين الدولة بإعادة الأموال المنهوبة،ولكن هذه المطالب المحقة شيء وما تقوم به بعض الفئات المشبوهة شيء اخر، على اعتبار أن المطالب لا تتحقق من خلال تكسير المحلات والاعتداء على الأماكن العامة والخاصة، وإطلاق الشتائم والسباب الذي لا يفيد مطلقا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي