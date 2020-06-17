أمل أبو زيد: قانون "قيصر" يضع لبنان أمام تحديات جديدة بسبب التداخل بين لبنان وسوريا

قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، النائب السابق، أمل أبو زيد، في حديث خاص لبرنامج "نافذة على لبنان"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، إن هذا التفلت في الشارع إذا لم تتمكن الدولة من وضع حد له يشكل خطورة ويدفع نحو الفوضى المؤذية. كما وإن المتربصين بلبنان قد يلجأون إلى تسعير النعرات الطائفية التي إذا تفاقمت قد تسهم في توتير الأوضاع أمنيا وتساهم في استهداف المقاومة والسلم الأهلي في لبنان.

ولفت أبو زيد إلى أنه على الرغم من دوافع البعض في التحريض على الاحتجاجات وأعمال الشغب من دفع الأمور إلى المواجهة فإن الناس تدرك خطورة الانزلاق إلى مواجهات لا تحمد عقباها.

ويعتقد أبو زيد أن أزمة الدولار لديها شق اقتصادي نقدي يتمثل بندرة تواجد الدولار الأمريكي بسبب تناقص العملة الأمريكية في المصارف وتكاثر طلب اللبنانيين عليها لأسباب تجارية ومعيشية شخصية. وما قامت به الحكومة من خطوات في اليومين الماضيين في محاولة ترمي إلى لجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال ضخ دولارات بكميات معينة من قبل مصرف لبنان المركزي. ولكن هل هذه الإجراءات تكفي؟

ويرى أبو زيد إلى أن الضغط على الليرة اللبنانية سوف يبقى نظرا للأزمة النقدية والمالية بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات مع صندوق النقد الدولي.

كما أشار أمل أبو زيد في حديثه، إلى أن قانون قيصر يدخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران وهو يضع لبنان أمام أزمة حادة وتحديات جديدة، وضغوط مالية ونقدية بسبب التداخل القائم بين لبنان وسوريا والمعابر الفالتة، والقانون يعرض قطاعات كاملة وشخصيات للعقوبات.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي