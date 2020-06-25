خبير: يجب على القوى السياسية أن تتدارك خطورة الأوضاع في لبنان قبل فوات الأوان

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

ويشير الذيب إلى أن هذا الأمر بات واضحا، من خلال التحذير الذي أطلقه رئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك رئيس البرلمان نبيه بري، من وجود مؤمراة على لبنان. فالأوضاع في لبنان صعبة وخطيرة جدا، وهذا ما يحذر منه الرئيس عون، ويريد أن يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ. وإذا لم تتدارك جميع القوى السياسية خطورة الأوضاع في لبنان، فإن الأمور ذاهبة نحو الأسوأ.

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