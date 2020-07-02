خبير: فرنسا تتخوف من انفجار الوضع في لبنان مما يزيد من هجرة النازحين إلى أوروبا

نافذة على لبنان انسخ الرابط عماد الطفيلي 0 0

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عبر وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان عن قلق بلاده تجاه الأزمة في لبنان وقال إن السخط الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف. وأعلن أنه سيزور لبنان قريبا.

يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عازار في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد: لدى فرنسا موطئ قدم أساسي في لبنان، غير أنها بدأت تفقد نفوذها داخله، وما التأثيرات التي حصلت على شركة توتال النفطية، والقول بإن البلوك رقم 4 لا يوجد فيه كميات تجارية، وهذا يؤشر إلى أن هناك ضغوطات هائلة على هذه الشركة لا يمكنها تخطيها. وربما يريد الوزير الفرنسي من خلال زيارته توجيه رسائل سياسية بضرورة تخفيف تأثير حزب الله في مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة. أما الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد يقول في حديث لإذاعتنا: ربما تريد فرنسا أن تحاول التوسط بين لبنان والولايات المتحدة للتخفيف من حدة الضغوط الأمريكية على لبنان، خوفا من انفجار الوضع الاجتماعي وبالتالي الأمني، وتلافي توجه أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى أوروبا، وبالتحديد إلى فرنسا. التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة. إعداد وتقديم: عماد الطفيلي