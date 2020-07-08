نصر الله يوجه رسائل إلى الداخل والخارج بضرورة التصدي للضغوط الأمريكية

هاجم أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله بشدة، يوم أمس الثلاثاء، الأداء والتدخل المفضوح للسفيرة الأمريكية في بيروت، في كل مفاصل الحياة العامة في لبنان وبأنها تتصرف وكأنها "الحاكم العسكري" فيه.

يقول أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإقليمية د. وفيق إبراهيم، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان»:

لقد بدا حسن نصر الله وكأنه يوجه رسالة إلى الأمريكيين، تفيد باستمرار الصراع معهم، بعكس ما يظنه البعض، وذلك بسبب هجومه الحاد على السفيرة الأمريكية، وكذلك هجومه على السياسة الأمريكية.

ويشير إبراهيم إلى أن نصرالله قد وجه أيضا، رسالة إلى الداخل اللبناني بأنه اكتفى بالصبر عليهم، وبأن هناك مرحلة جديدة لن يسكت فيها حزبه بعد اليوم على الاعتداءات عليه سياسيا، أو بإقفال الطرقات عليه.

بدورها تقول الأستاذة الجامعية والإعلامية مروى عثمان في حديث لإذاعتنا:

بأن إعلان السيد نصرالله 7 يوليو/ تموز كتاريخ لما يسمى "الجهاد الزراعي والصناعي"، هو يرتبط بشكل مباشر بالعقيدة الدينية والسياسية لدى "حزب الله"، بحيث يربط أي جديد بموضوع الجهاد وإعطاء كافة ما يملكه الشخص من جهد وتعب وإنتاج يصب في مصلحة الوطن، على كافة الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهذا ما نراه في الخطة الاقتصادية التي تحدث عنها بالأمس نصرالله. بطبيعة الحال هذه الخطوة ليست كافية لكنها خطوة أولى باتجاه اقتصاد لبناني منتج زراعيا وصناعيا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي