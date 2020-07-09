عدنان منصور: أمريكا تريد أخذ لبنان إلى مواقع تتماشى مع أهدافها في المنطقة

"أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم لبنان طالما أن الإصلاحات تنفذ وأن "حزب الله" لا يسيطر على الحكم، مشددا على مواصلة الضغط على "حزب الله ودعم اللبنانيين للحصول على حكومة نزيهة.

يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك» بهذا الصدد:

"كلام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لم يخرج عن سياق الموقف الأمريكي تجاه المقاومة في لبنان، وبالذات تجاه "حزب الله.

ويشير منصور إلى أننا نسمع منذ فترة النغمة المستمرة أن "حزب الله" يسيطر على الحكومة ويتحكم بها، ويعرف الأمريكيون جيدا أن لدى الحزب داخل الحكومة وزيرين ربما محسوبين عليه ، وأقل من 10٪ من المجلس النيابي، فكيف له أن يتحكم بالسلطة والدولة اللبنانية.

ولفت منصور إلى أن موقف واشنطن واضح في هذا الشأن، بأنها لا تريد مقاومة، ولا تريد أن يكون هناك داخل لبنان من يعارض السياسات والإملاءات الخارجية التي تضمن مصالح الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة. يريدون أن يأخذوا لبنان إلى مواقع يرونها تتماشى مع أهدافهم واستراتيجيتهم في المنطقة، وهذا أمر غير مقبول.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي