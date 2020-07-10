العميد حطيط: استعمال أمريكا سياسة الضغوط القصوى على لبنان أدت إلى نتائج عكسية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، في تحريك ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وإمكانية حصول لبنان على استثناءات حول العقوبات الأمريكية على سوريا إذا كانت تصب في مصلحة لبنان.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أعتقد بأن ظروف لبنان قد تغيرت في أكثر من ملف، وأكثر من محور، خاصة بعد أن لجأت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، لإدراج لبنان تحت خانة المناطق التي تضغط عليها باستراتيجية الضغوط القصوى، كما تفعل في سوريا وإيران.

ويشير حطيط إلى أن استعمال أمريكا سياسة الضغوط القصوى على لبنان، بدأت تلمس هناك نتائج عكسية لم تكن تتوقعها واشنطن، فأعلن لبنان بشكل عام، والمقاومة بشكل خاص، أنها لن تخضع للضغوط الأمريكية وأن لديها بدائل، كما لوح لبنان بورقة التوجه نحو الشرق، والاتصال بالصين والعراق.

ولفت حطيط إلى أن واشنطن أيقنت بأن خطتها محاصرة لبنان لن تجدي نفعا، وتحاول الآن، أن تنزل عن الشجرة، بمحاولة إخراج لبنان من مؤثرات قانون قيصر كحصوله على استثناء، والعودة إلى فتح ملف ترسيم الحدود البحرية خدمة لإسرائيل، لكن لا يستطيع أي مسؤول في لبنان أن يقدم تنازلات بهذا الملف، لأنها تمس بالسيادة اللبنانية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي