مستشار رئيس الجمهورية لـ"سبوتنيك": نتخوف من بقاء النازحين وتوطينهم في لبنان

نستضيف في حلقة اليوم من برنامج «نافذة على لبنان» ، مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، النائب السابق أمل أبو زيد، للحديث عن آخر تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، خصوصا فيما يتعلق بملفي النازحين السوريين وترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، وطرق معالجتهما في المرحلة المقبلة.

يقول أمل أبو زيد في هذا الخصوص، إلى أن ملف النازحين السوريين هو من صلب اهتمامات الرئيس ميشال عون في السنوات الماضية، لأنه يعتبر وجود النازحين في لبنان يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا كبيرا على لبنان، بل حتى كيانيا إلى حد ما، خوفا من بقائهم في لبنان وتوطينهم، خصوصا إذا كانت هناك مخططات سياسية دولية بهذا الخصوص.

ولفت أبو زيد إلى أن الرئيس عون كان يلاحق هذا الموضوع شخصيا بالتعاون مع مبعوثه الخاص اللواء عباس إبراهيم، لكن الجديد في هذا الموضوع، هو أن الحكومة أقرت خطة تتعلق بكيفية إعادة النازحين إلى سوريا، وما هي الأسس والأطر القانونية واللوجستية التي يجب أن تقوم بها.

ويشير أبو زيد إلى أن مسألة ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، أو عقد أي اتفاقات دولية حساسة تقوم بها الحكومة أو أي جهة قيادية في البلاد، تتطلب موافقة خاصة من رئيس الجمهورية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي