خبير فرنسي: كيف لباريس أن تحل مشاكل لبنان وليس لديها حلول لمشاكلها الداخلية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أن لبنان يتطلع إلى مساعدة من فرنسا في مسيرة الإصلاحات ومكافحة الفساد، معتبراً ان العلاقات اللبنانية الفرنسية تفرض مثل هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين.