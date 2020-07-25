سياسي لبناني: عدة أسباب تمنع قيام حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الاستعدادات في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع سوريا ولبنان ستتغير، وتبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة كافة السيناريوهات أمام عمليات العدو، محملا بيروت مسؤولية ما يحصل في الأراضي اللبنانية.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، إسرائيل ليس بإمكانها الان أو في المدى المنظور خوض حرب شاملة تمتد من الجولان إلى الناقورة لتشمل الحدود اللبنانية والسورية، ولايمكن للعدو الإسرائيلي تحمل ذلك، هذا إذا ما أخذنا أيضا تحرك المقاومة الفلسطينية في غزة بالتحديد.

ويشير البدوي إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مخترقة جدا، ولم يعد هناك جبهة متماسكة، كما أن وباء الكورونا يفتك بالجيش الإسرائيلي، وهناك مظاهرات احتجاجية كبيرة ضد نتانياهو. مما يضعف احتمال شن إسرائيل لحرب واسعة في المنطقة.

ولفت البدوي إلى أن هناك محاولات تهدئة من هنا وهناك، ورسائل لحزب الله لكي يأخذ بعين الاعتبار أي رد يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة، وهذه الأمور تشي بأن لبنان مقبل على مرحلة حرجة جدا، وبالتالي رد حزب الله هو رد مؤكد، لكن لا أحد يعرف متى وأين وحجم هذا الرد، لكن أعتقد بأنه سيكون ردا محدودا ومدروسا، لإن لا أحد يريد تحمل أعباء حرب واسعة، سواء إسرائيل أو المقاومة في لبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي