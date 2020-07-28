خبير عسكري: المقاومة اللبنانية مارست حربا نفسية أوصلت العدو إلى انفجار ميداني

قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي أمس في جنوب لبنان.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بشأن ما حدث أمس على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وهل يمكن إدراجه في إطار الحرب النفسية بين "حزب الله" وإسرائيل، «المسألة لم تقتصر على الحرب النفسية، طالما أن الميدان شهد إطلاق نار وقصف» .

ولفت العميد حطيط إلى أن كل الأعمال النارية نفذت من جانب واحد، ولم يكن هناك صراع واشتباك، ولم يحصل أيضا تبادل إطلاق نار، لكن انتقلنا من الحرب النفسية إلى الانفجار الميداني الذي حصل من طرف واحد، وبالتالي كانت حرب نفسية مارستها المقاومة بكفاءة عالية وانتصرت فيها، وأوصلت العدو إلى لحظة الانفجار الميداني.

ويشير حطيط إلى أن المقاومة انتصرت في هذه الحرب النفسية نصرا مزدوجا، ولا يمكن مقارنة ما حققته المقاومة وما وصل إليه العدو الإسرائيلي، حيث وقع الأخير في خسارة شاملة ميدانية ومعنوية، فيما حصدت المقاومة نصرا معنويا ونفسيا وميدانيا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي