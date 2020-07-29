خبير: الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية ستبقى متوترة… ورد "حزب الله" آت لا محالة

فيما يتجه لبنان لتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على جنوب البلاد، يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في المناطق الشمالية في ظل التوترات على المناطق الحدودية مع لبنان.

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

أعتقد بأن الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية، ستبقى متوترة، لأن رد "حزب الله" آت لا محالة، وهو قد أبلغ الجميع بأنه سيرد على الاعتداء الإسرائيلي على موقعه في سوريا، وعلى ما تعرض له أحد المنازل في جنوب لبنان من قصف إسرائيلي.

ويشير الذيب إلى أن الأوضاع في لبنان مقلقة جدا حاليا، فإسرائيل خرقت قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وانتهكت سيادة لبنان، غير أن رد "حزب الله" سيكون ضمن قواعد الاشتباك، ومن ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة، وهذا حق طبيعي له، لأن "حزب الله" حريص على الناس في الجنوب وكذلك حريص على السلم الأهلي وعلى أمن البلد. وإسرائيل تتحمل مسؤولية أي تدهور للأوضاع في المنطقة لأنها هي من بادرت إلى الاعتداء على "حزب الله" في سوريا.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي