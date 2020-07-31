خبير: لبنان يعيش حالة «اللاعيد» بسبب الأزمة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة

أفادت مراسلة «سبوتنيك» في لبنان، عن غياب مظاهر الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك هذا العام في البلاد، بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحادة، مع دخول البلاد في مرحلة الإقفال التام لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

يقول الإعلامي والناشط الاجتماعي اللبناني ربيع غصن، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد:

لا شك أن الشعب اللبناني يعاني في هذه المرحلة هواجس عديدة ونكبات، اشترك بها مع كل بلدان العالم، ألا وهي جائحة كورونا، التي دخلت بشكل مفاجئ ودمرت كل الأطر الاجتماعية للمواطنين في أي دولة بالعالم، بما في ذلك بلبنان.

ويشير غصن إلى أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، بسبب الحصار الأمريكي من جهة، وبسبب ضعف الليرة في مواجهة الدولار والعملات الصعبة الأخرى. لذلك يمكن القول أن الشعب اللبناني يعيش حالة «اللاعيد» في هذه المرة، بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء الجنوني الفاحش لكل أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى ذلك هناك واقع الكهرباء المتردي الذي يعاني منه لبنان منذ سنين عديدة.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي