أكاديمي: هدف زيارة ماكرون إعادة تركيب نظام لبناني وفقا للمصالح والتصورات الغربية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هدف زيارته إلى لبنان هو التعبير عن الدعم للشعب اللبناني وللبنان، مقدما التعازي للشعب اللبناني بضحايا انفجار مرفأ بيروت.

يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، جمال واكيم، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان»:

"إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أتى إلى لبنان، ليوجه رسالة للطبقة السياسية في البلاد، مفادها ضرورة إيجاد عقد جديد، يعني إعادة تركيب النظام السياسي الجديد".

ويرى واكيم أن ماكرون بمثابة موفد من الإدارة الأمريكية، ولم يتصرف خلال زيارته بالأمس، كرئيس لفرنسا بقدر ما تصرف على أنه موفد أمريكي من أجل الضغط على القوى السياسية اللبنانية بالدرجة الأولى على القوى المناوئة للغرب، من أجل القبول بإعادة تركيب النظام اللبناني وفقا للمصالح والتصورات الغربية، مستفيدا من هول الصدمة التي حدثت بعد حادث تفجير مرفأ بيروت.

ولفت واكيم إلى أنه بمجرد التفجير بدأت أوركسترا إعلامية سياسية حليفة للغرب بالداخل اللبناني، بمحاولة توجيه لوم لـ "حزب الله" وللرئيس ميشال عون من أجل توظيف ذلك في سبيل تنظيم انقلاب سياسي في البلد.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي