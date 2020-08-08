خبير قانوني: هناك إصرار دولي وحكومي لبناني لمعاقبة المسؤولين عن كارثة المرفأ

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن سبب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت لا يزال مجهولا، مضيفا أن التحقيقات تبحث في احتمالات عدة، من بينها التدخل الخارجي.

وقال عون خلال لقاء صحفي، "إننا نعمل لإظهار الحقيقة للشعب اللبناني، مؤكدا أن "التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة، والعدالة ستقوم بواجباتها".

من جهة أخرى، أوقف المدير العام للجمارك بدري ضاهر، والمدير السابق شفيق مرعي في ملف تفجير مرفأ بيروت. كما أوقف أول من أمس مدير المرفأ حسن قريطم مع 16 موظفا للتحقيق معهم في نفس الملف.

يقول أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، والخبير السابق لدى المنظمات الدولية، الدكتور حسن جوني، في حديث لبرنامج «نافذة على لبنان» بهذا الصدد، التحقيقات مستمرة ولا يمكن استباق نتائج التحقيق، لكن هناك إصرار كبير من السلطات اللبنانية ومن المجتمع الدولين للمضي قدما في التحقيق ومعاقبة كل من له علاقة مباشرة بهذه الكارثة.

ويشير جوني إلى أنه على الرغم من أن كل واحد من هؤلاء الموقوفين مرتبط بفريق سياسي كبير، لكن الصعوبة هذه المرة بالنسبة لهم، تكمن في عدة أسباب: هناك حجم كبير للجريمة، بالإضافة إلى أن هناك ضغطا شعبيا كبيرا لمعرفة ما حصل، نظرا لهول الكارثة التي حصلت، ولا يمكن إخفاء مثل هذه الجريمة بسهولة، والشيء المهم أيضا هو رفع يد المسؤولين عنهم، كون هذه الجريمة ليست عادية بل كان لها نتائج كارثية على لبنان.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي